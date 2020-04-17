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СБУ изъяла тонну взрывчатки на шахте в Торецке, – правозащитники

17.04.20 21:48
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

СБУ изъяла тонну взрывчатки на шахте им. Святой Матроны Московской в прифронтовом Торецке (Донецкая обл.). Об этом на своей странице в Facebook сегодня, 17 апреля, сообщила директор Восточной правозащитной группы Вера Ястребова.

«В течении последних трех дней на шахте им. Святой Матроны Московской работала специальная группа СБУ и областной прокуратуры. Вход на шахту был закрыт. Сегодня мне стало известно, что на шахте найдена незарегистрированная взрывчатка в количестве 1 тонна», – написала она

Правозащитники выяснили, что взрывчатка предназначена для буровзрывных работ на шахтах опасных по газу и пыли – это аммонит ГФ-5К. Также были изъяты более 1000 штук детонаторов.

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