В Мариуполе на Пасхальные выходные вдвое увеличат число патрулей

В Мариуполе (Донецкая обл.) на праздничные Пасхальные выходные увеличат число патрулей в два раза. Об этом сегодня, 17 апреля, во время традиционного брифинга сообщил заместитель городского головы Аркадий Мешков.

Он призвал жителей города соблюдать карантинные правила во время празднования Пасхи, иначе будут штрафы. «На данный момент период разъяснительной работы с гражданами окончен, поэтому правоохранители будут штрафовать за нарушения», – сказал Мешков.

Он отметил, что будет увеличено число патрулей Нацполции и Национальной гвардии, которые будут проводиться совместно с работниками муниципалитета. «Сейчас пожарить шашлыки на природе не получится. Штраф за несоблюдение норм карантина составляет от 17 тысяч гривен. Патрули также будут контролировать запрет посещения парков и скверов на территории нашего города», – сказал заместитель городского головы.