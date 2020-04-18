В прифронтовые поселки привезут 200 литров дезинфицирующего средства (Фото)

Сотрудники гуманитарной миссии «Пролиска» развозят по населенным пунктам вдоль линии разграничения антисептик, который был закуплен UNHCR Ukraine – Aгентство ООН у справах біженців в Україні. Планируют передать громадам около 200 литров дезинфицирующего средства «Стериллиум», сообщает пресс-служба миссии.

Антисептик уже доставили в с. Передельское, с. Старый Айдар, с. Валуйское Станично-Луганского района, а также в с. Лопаскино, с. Лобачево, с. Орехово-Донецкое Новоайдарского района. В свою очередь, представители громад передадут дезинфицирующее средство в магазины, фельдшерско-акушерские пункты, аптеки и административные здания для проведения регулярной дезинфекции.

«Чтобы исключить возможность заражения и распространения коронавирусной инфекции COVID-19, важно регулярно обрабатывать руки дезинфицирующими средствами, особенно при посещении общественных мест», – подчеркивается в сообщении.