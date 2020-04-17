В «ДНР» диагностировали 4 новых случая заражения COVID-19

В «ДНР» подтвердили 4 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщают местные интернет-ресурсы.

«Согласно проведенным исследованиям, 17 апреля выявлено четыре случая заболевания COVID-19», – говорится в сообщении «министерства здравоохранения ДНР».

Двое инфицированных – это сын и отец, которые 6 дней назад приехали из Российской Федерации, еще двое – из числа контактных лиц с ранее заболевшими COVID-19.

В «ДНР» по состоянию на 17:00 17 апреля на зарегистрировано 36 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19. Два человека выписаны с полным выздоровлением.

Ранее сообщалось, что на временно неподконтрольной украинской власти части территории Донецкой области за последние сутки под наблюдение с подозрением на заболевание коронавирусом COVID-19 взяли 15 человек.