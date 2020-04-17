У командующего Нацгвардии Украины Балана подтвержден коронавирус

У командующего Национальной гвардии Украины генерал-лейтенанта Николая Балана сегодня подтвержден положительный тест на коронавирус. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сегодня, 17 апреля, в Facebook.

«Заболевание проходит почти бессимптомно. Состояние здоровья удовлетворительное. Генерал Балан с сегодняшнего дня находится на самоизоляции. Все лица, которые с ним контактировали в последнее время, пройдут тестирование», – сообщил Геращенко.

Он также отметил, что Национальная гвардия продолжает выполнять возложенные на нее задачи в полном объеме. «Обязанности Командующего Национальной гвардии исполняет первый заместитель – генерал-лейтенант Владимир Кондратюк», – уточнил Антон Геращенко.