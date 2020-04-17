Обмен пленными на Донбассе: Почему РФ навязывает правила переговоров

В рамках обмена пленными на Донбассе, вернулись на подконтрольную украинскому правительству территорию 20 граждан Украины, которые незаконно удерживались в «ДНР» и «ЛНР». Однако, в ОБСЕ уже говорят о следующем обмене пленными. Военный эксперт Олег Жданов считает, что Россия навязывает Украине правила переговоров и украинским властям следует разработать стратегию для гуманитарных аспектов конфликта с Российской Федерацией, передает «Слово і Діло».

По словам Жданова, Россия навязывает правила обмена, потому что каждый раз появляются новые пленные, несмотря на заявления о формуле «всех на всех». Эксперт пояснил, что в гуманитарных вопросах украинская власть должна привлечь к наработке стратегии по возвращению украинских граждан силовые ведомства, которые принимали участие в военных действиях на Донбассе.

«Я неоднократно говорил, что это длинная песня – «всех на всех». Еще не закончился очередной обмен и уже есть следующие списки на обмен. Это как? Нужно, чтобы Министерство обороны и Служба безопасности Украины и все силовые структуры, которые принимали участие в военных действиях на востоке Украины, разобрались с организационно-штатной численностью, и особенно это касается добровольческих батальонов. Составить поименные списки людей, разобраться, кто погиб, а кого можно вернуть живым и здоровым. Тогда у нас будет более-менее картина, кого мы реально можем вернуть», – отметил Жданов.

Он объяснил, что стратегически украинская сторона должна ставить целью возвращение на подконтрольную территорию в первую очередь военнослужащих или добровольцев, принимавших участие в военных действиях.

«В Крыму – около трех миллионов, в Донецке и Луганске – еще по миллиону, всего 5-7 миллионов человек осталось на неподконтрольных территориях. Еще в прошлый раз меня очень возмутило, что в списках присутствуют люди, которые непонятно как попали "на подвал". Это уже, как говорится: первый раз – трагедия, второй раз – фарс», – считает военный эксперт.

«Я не вижу там военнослужащих или наших солдат», – добавил Олег Жданов.

Напомним, в рамках обмена пленными 16 апреля освобождены 20 украинских граждан, которых удерживали на временно неподконтрольных украинским властям территориях Донбасса.