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В США нашли лекарство от коронавируса

17.04.20 23:39
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В чикагской больнице пациенты положительно реагируют на противовирусный препарат в рамках исследования. Об этом сообщает Vlasti.net со ссылкой на немецкое издание Bild.

Препарат ремдесивир от калифорнийской фармацевтической компании Gilead Sciences, как доказано, воздействует на коронавирус.

Чикагский университет набрал 125 пациентов для исследования – 113 из них были серьезно больны. Все пациенты получали ежедневные инъекции ремдесивира. Почти все пациенты были выписаны менее чем за неделю,

«Лучшая новость заключается в том, что большинство наших пациентов уже выписаны, и это здорово», – заявила Кэтлин Муллан, специалист из Чикагского университета.

Напомним, по состоянию на 17 апреля, в Украине лабораторно подтверждены 4662 случая COVID-19, в том числе 320 детей и 879 медицинских работников. Выздоровели 246 человек, из них 12 детей и 42 медработника. Летальных случаев – 125.

Ремдесивир является активным ингредиентом, который был разработан, среди прочего, для борьбы с лихорадкой Эбола.

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