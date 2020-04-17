Больница на обсервации: В Славянске у мужчины с пневмонией подозревают COVID-19

В Славянске (Донецкая обл.) у мужчины с пневмонией медики подозревают коронавирусную инфекцию, передает Сайт города Славянска.

Так, мужчину с подозрением на пневмонию отправили на рентген в городскую больницу №1. Пневмония подтвердилась. После этого ему сделали 2 быстрых теста на COVID-19 и оба дали положительные результаты.

Как отметил главный врач городской больницы №1 Владимир Иваненко, окончательный диагноз станет известен завтра по результатам ПЦР-анализа, который будут делать в Славянске. По его словам, быстрые тесты действительно дали положительный результат, но они не дают стопроцентного подтверждения.

Также Иваненко уточнил, что в больнице сегодня введена обсервация. Это сделали для того, чтобы сами медработники не «понесли» вирус дальше в случае, если подозрение подтвердится. Поэтому пока все остаются на рабочих местах. Если результат ПЦР-теста будет отрицательным, медиков отпустят, если положительным – отправят на обсервацию.

«Мы перераспределили поток больных. Терапевтический профиль принимает на площадях неврологии, лоротделение на вокзале. Окулисты консультируют ургентно в хирургическом отделении. Прием в больнице приостановили», – прокомментировал главный врач.

Напомним, в Донецкой области сегодня, 17 апреля, зарегистрирован новый лабораторно подтвержденный случай COVID-19. Положительный результат ПЦР-исследования на наличие вируса получил 64-летний житель Мариуполя.

Таким образом, на территории области с начала объявления карантина 13 случаев коронавирусной болезни COVID-19 (7 в Мариуполе, 2 в Дружковке, по одному – в Бахмуте, Белозерске, Мирнограде и Славянске). Из 13 случаев 1 завершился летальным исходом (умер 84-летний мужчина из Дружковки).