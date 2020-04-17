Застрелил и сбросил в реку: Житель Донетчины получил 7 лет тюрьмы за убийство знакомого

В Донецкой области суд приговорил к 7 годам заключения жителя Константиновского района за убийство товарища. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«При качественном публичном обвинении, поддерживаемом в суде Константиновской местной прокуратурой, житель с. Клебан-Бык Константиновского района, совершивший преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины, приговорен к 7 годам лишения свободы», – сказано в сообщении.

В прокуратуре напомнили, что в апреле 2019 года злоумышленник находился в своем дворе вместе с товарищем. В ходе общения гость выразил недовольство тем, что человек заявил на него в полицию по поводу кражи мобильного телефона. В ответ хозяин пошел в дом, достал из-под дивана охотничье ружье 16-го калибра и выстрелил из него знакомому в грудь.

От полученного огнестрельного ранения мужчина скончался на месте, а стрелок в коляске мотоцикла вывез его тело на берег реки Кривой Торец и сбросил в воду. Через неделю тело с огнестрельным ранением грудной клетки нашли в реке правоохранители.