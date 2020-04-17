Без документов и денег: На Донетчине правозащитники помогли пенсионеру-переселенцу оформить паспорт

В Донецкой области пенсионер-переселенец не мог пересечь контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) и попасть домой из-за того, что потерял свои документы. Благодаря помощи юристов Благотворительного фонда «Право на защиту» мужчина смог получить паспорт в течение одного дня и вернуться домой. Об этом сообщается на сайте БФ.

Как отмечается, в начале февраля 2020 года на «горячую линию» БФ «Право на защиту» обратился 68-летний пенсионер, Василий Федорович, который попал в неприятную ситуацию.

«Накануне мужчина приехал в Мариуполь для урегулирования важных вопросов и потерял все документы: паспорт, пенсионное удостоверение, справку о постановке на учет внутренне перемещенного лица (ВПЛ). Он сразу обратился в полицию и получил документ, подтверждающий события», – говорится в сообщении.

Мужчина постоянно проживает в неподконтрольном Шахтерске (Донецкая обл.), поэтому намеревался вернуться домой, но, к сожалению, без документов это было бы невозможно.

Василий Федорович находится на учете как ВПЛ в Центральном районе Мариуполя. Согласно действующему законодательству, он мог обратиться с документами для оформления паспорта только в Государственную миграционную службу (ГМС) Центрального района, где прием граждан проводится только по предварительной записи через официальный сайт ведомства.

Пенсионер зарегистрировался в электронной очереди, но получил талон только на 4 марта 2020 года. То есть оформление паспорта ему пришлось бы ждать целый месяц.

Такой период оказался слишком долгим, так как жить в Мариуполе ему было негде. Деньги у Василия Федоровича уже заканчивались, постоянно напоминали о себе болезни. Поэтому нужно было срочно помочь ему попасть на прием к специалисту ГМС, где можно было бы получить справку для пересечения линии разграничения и возвращения домой. Ситуацию осложняло то, что подтвердить личность Василия Федоровича было некому – все родственники и соседи живут на неподконтрольной правительству Украины территории, а оригиналы документов мужчина потерял.

Специалисты решили сопроводить мужчину в ГМС и помочь как можно быстрее решить проблему. Однако, оказалось, что желающих попасть на прием к специалисту очень много. «Но удалось поговорить с начальницей и рассказать непростую историю. Им предложили подождать в течение нескольких дней – если кто-то из ранее зарегистрированных в электронной очереди не придет на прием. Василию Федоровичу удалось попасть на прием в тот же день. Он предоставил копии имеющихся у него документов и получил справку, с которой смог пересечь линию разграничения и попасть домой», – рассказали в БФ.

«Мужчина был очень благодарен, ведь нет ничего более желанного для людей, которые попали в такую ​​передрягу, чем просто оказаться в родном доме, где не страшны никакие невзгоды», – добавили в Фонде.