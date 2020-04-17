Второй за сутки: В Донецкой области еще один заболевший коронавирусом

В Донецкой области есть еще один положительный результат ПЦР-исследования на коронавирус – у 39-летнего жителя Константиновки. Об этом сегодня, 17 апреля, в Тelegram сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

По его словам в начале апреля заболевший вернулся из Польши и по возвращении находился на самоизоляции. Жалоб на состояние здоровья не было. ПЦР-исследование ему провели как лицу, находившемуся за границей.

Сегодня в Донецкой области есть 14 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, которые были зарегистрированы изначально от даты объявления карантина.

Один из этих случаев закончился летально, 8 пациентов выздоровели, 5 продолжают лечение.

Как сообщалось ранее, сегодня у жителя Мариуполя диагностирован коронавирус.