Безопасность – это не только военный и политический аспект (Видео)

Из сложившегося медицинского и экономического кризиса с наименьшими потерями смогут выйти только те страны, которыми руководят профессиональные политики и управленцы. Об этом говорили участники онлайн-дискуссии Киевского форума, посвященного теме «Новая реальность: как защитить наш дом от войны, болезни и разрухи?», передает телеканал «Украина».

Начиная разговор, модератор дискуссии Даниил Лубкивский отметил, что безопасность – это не только военный и политический аспект. «Основа безопасности -– это люди и ценности. В 2014 году появилась новая Украина. У нас была надежда на новую Украину, как надежда на людей и ценности. Нация дала отпор врагу, украинское правительство сделало невозможное – спасло страну от дефолта и не допустило экономического коллапса. Мир увидел украинскую борьбу и поддержал ее», – сказал он.

Журналист и публицист Виталий Портников отметил: «Для меня в принципе все то, что происходит в мире, и в Украине сегодня – это в некотором роде можно назвать крахом популизма и такими предсмертными судорогами, в которых этот популизм пытается найти себе место в этой новой реальности».

В то же время, по его мнению, популистская эпоха не продлится долго. «Когда страна оказывается перед серьезным вызовом, не остается ничего, кроме как выбрать профессиональное управление, согласиться с профессиональным управлением», – считает Портников.