Карантин: 10 безработных – на одно рабочее место

10 безработных на одно рабочее место. Таковы данные общегосударственного центра занятости. Из-за карантина на рынке труда рабочей силы – с избытком. Кого-то сократили официально, а кто-то работал нелегально и работодатель на время карантина оставил его без зарплаты, передает телеканал «Украина».

Водитель маршрутки в Киеве Александр Сосна уже больше месяца сидит дома. «Я сейчас не работаю месяца полтора, семью кормить нечем, за квартиру платить – нечем», – говорит он.

Не возят пассажиров и зарплаты нет. Без денег не только водители.

«Весь персонал автопредприятий – это и медицинские, и технические работники, остаются фактически без работы, так как транспортные услуги не предоставляются», – отмечает Дмитрий Лось, председатель Киевского областного отделения Всеукраинской ассоциации автомобильных перевозчиков.

Без работы и горняки трех городов Днепропетровщины. Потому что остановились шахты объединения «Павлоградуголь». Виталий Айзатулов на предприятии проработал 15 лет. Сейчас в растерянности – такого еще не было. «И что делать дальше – мы даже не имеем представления. Потому что в радиусе 50 километров негде искать работу», – говорит он.

Его супруга также работает на шахте машинисткой подземного подъемника. Теперь и она – без работы. А в семье – двое маленьких сыновей. «Мы все – жители Павлограда, Першотравенска. Мы все – мужья, жены – работаем на угольном предприятии. Теперь остаемся без работы. А у нас маленькие дети, и мы не знаем, что нам делать», – говорит Виктория.

И в такой ситуации почти все шахтеры страны.

Первыми остановились все 33 государственные рудники. Частные держались дольше. И кризис в энергетике, который длится уже год, плюс карантин довел ситуацию до пика. В простой пошли и обогатительные фабрики. Это рабочие места более 80 тыс. человек.

Освоить новые профессии все не смогут. «Шахтеры – народ консервативный. Шахтер под землей – уникальный специалист, профессионал. А на поверхности шахтерам очень трудно перестроится. Это, в первую очередь, психологический фактор», – поясняет председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Но если и переучить, работы все равно нет. В центрах занятости на одну вакансию – почти 10 претендентов. Из-за карантина многих уволили. За работой – очереди.

«Мы наблюдаем уменьшение количества вакансий по сравнению с прошлым годом – это лишь 60%. У нас сейчас большие потребности в трактористах, машинистах. Есть вакансии продавцов, кассиров», – говорит Любовь Бершадская, директор Департамента реализации политики занятости Государственного центра занятости.

На учете в центре занятости – почти полмиллиона украинцев. В профсоюзах считают, что реальное количество безработных в 5 раз больше.