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Сводка из зоны ООС за 17 апреля: Версии сторон конфликта

18.04.20 09:07
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования (НВФ) пять раз обстреляли позиции Объединенных сил. В течение суток противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм, которые по минским договоренностями должны находиться в районах отвода, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сегодня, 18 апреля, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник четыре раза нарушил режим «тишины»:

  • у Гнутово и Авдеевки – из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия;
  • у Опытного– из автоматических станковых гранатометов;
  • у Старогнатовки – из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил один обстрел:

  • рядом с Пивденным – из миномета калибра 120 мм.

Потерь среди украинских военнослужащих в результате обстрелов не было.

С начала текущих суток НВФ активности не проявляли. Потерь нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

В «ДНР» заявили об обстрелах своих позиций в районах Жабичево, Веселого, Горловки (пос. ш-ты им. Гагарина), Петровского (за пределами участка разведения). Применялись минометы калибром 82 мм, РПГ, СПГ, крупнокалиберные пулеметы.

В «ЛНР» об обстрелах не сообщают.

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