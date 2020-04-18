Сводка из зоны ООС за 17 апреля: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования (НВФ) пять раз обстреляли позиции Объединенных сил. В течение суток противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм, которые по минским договоренностями должны находиться в районах отвода, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сегодня, 18 апреля, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник четыре раза нарушил режим «тишины»:
- у Гнутово и Авдеевки – из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия;
- у Опытного– из автоматических станковых гранатометов;
- у Старогнатовки – из крупнокалиберных пулеметов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил один обстрел:
- рядом с Пивденным – из миномета калибра 120 мм.
Потерь среди украинских военнослужащих в результате обстрелов не было.
С начала текущих суток НВФ активности не проявляли. Потерь нет.
Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
В «ДНР» заявили об обстрелах своих позиций в районах Жабичево, Веселого, Горловки (пос. ш-ты им. Гагарина), Петровского (за пределами участка разведения). Применялись минометы калибром 82 мм, РПГ, СПГ, крупнокалиберные пулеметы.
В «ЛНР» об обстрелах не сообщают.