Нет доступа: НВФ не пропускают ОБСЕ для патрулирования

16 и 17 апреля члены незаконных вооруженных формирований вновь запретили патрулям Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ доступ по официальным дорожным коридорам в неподконтрольные правительству районы: дважды в Донецкой области и один раз в Луганской области, а также не разрешили наблюдателям пройти в подконтрольные правительству районы в Луганской области. Об этом говорится в отчете Миссии

Утром 16 апреля и днем 17 апреля на блокпосте незаконных вооруженных формирований южнее моста возле Станицы Луганской (15 км к северо-востоку от Луганска) члены вооруженных формирований запретили патрулям Миссии проход: один раз в подконтрольные правительству районы и еще раз в неподконтрольные правительству районы, объяснив это тем, что блокпост закрыт в связи с COVID-19.

Утром 16 апреля на блокпосте возле Александровки (неподконтрольный правительству, 20 км к юго-западу от Донецка) члены вооруженных формирований не разрешили патрулю СММ проехать в неподконтрольные правительству районы, мотивировав это карантинными ограничениями в связи с COVID-19.

Утром 17 апреля на блокпосте возле Еленовки (неподконтрольный правительству, 23 км к юго-западу от Донецка) члены вооруженных формирований не разрешили патрулю Миссии проехать в неподконтрольные правительству районы, объяснив это карантинными ограничениями в связи с COVID-19.