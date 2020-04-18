Карантин: В ОБСЕ рассказали о движении транспорта на неподконтрольной части Донбасса

Наблюдатели ОБСЕ продолжали мониторинг ситуации, в которой на фоне вспышки COVID-19 находится гражданское население, в том числе на контрольных пунктах въезда-выезда и блокпостах вооруженных формирований в Донецкой и Луганской областях. Об этом говорится в отчете Специальной мниторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

В Донецкой области СММ констатировала, что контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) около н. п. Марьинка (подконтрольный правительству, 23 км к юго-западу от Донецка) и блокпост вооруженных формирований возле Александровки по-прежнему закрыты.

В Луганской области Миссия отметила, что КПВВ в Станице Луганской и соответствующий блокпост вооруженных формирований южнее моста возле Станицы Луганской по-прежнему закрыты.

Возле КПВВ женщина (75 лет), которую сопровождал ее супруг (70–80 лет), рассказала команде СММ, что они пришли на КПВВ после того, как ее мужа выписали из больницы, и они ожидали на переход в неподконтрольные правительству районы, чтобы попасть домой, так как им негде остановится в подконтрольных правительству районах.

На блокпосте на черте между Луганской и Донецкой областями вблизи н. п. Дебальцево (неподконтрольный правительству, 58 км к северо-востоку от Донецка) наблюдатели видели, как через блокпост в направлении Донецкой области проехали 2 автомобиля (с табличками «ДНР»), а 4 тентованных грузовика стояли в очереди на проезд в Луганскую область.

Наблюдатели констатировали, что блокпосты вооруженных формирований на черте Луганской и Донецкой областей около н. п. Снежное (72 км к востоку от Донецка), н. п. Никишино (60 км к северо-востоку от Донецка) и неподалеку от Дебальцево (на автодороге M03) закрыты. Члены вооруженных формирований сообщили команде СММ, что только упомянутый блокпост вблизи Дебальцево работает для пропуска гражданского населения.

На восточной окраине н. п. Первомайск (неподконтрольный правительству, 58 км к западу от Луганска) наблюдатели впервые видели блокпост из 5 бетонных блоков, установленных поперек автодороги H32, через который не пропускали гражданские автомобили, следовавшие к Первомайску и в противоположном направлении.

Команда СММ смогла продолжить движение в направлении Первомайска после того, как 2 члена вооруженных формирований провели дезинфекцию (длилась около 5 минут) автомобилей Миссии.

На южном краю участка разведения в районе Золотого член вооруженных формирований (с нарукавной повязкой с надписью «СЦКК») сообщил наблюдателям, что движение гражданских транспортных средств (за исключением экстренных служб и поставщиков продуктов питания) к Первомайску и в противоположном направлении через указанный блокпост приостановлено для противодействия вспышке COVID-19.