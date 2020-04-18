Им все равно: В ВСУ рассказали о соблюдении режима тишины НВФ у Новозвановки

Незаконные вооруженные формирования у Новозваноки постоянно нарушают режим прекращения огня, говорится в сюжете «5 канала».

Позиции, где держит оборону подразделение ВСУ, расположены неподалеку от укреплений противника. Оружие здесь не умолкает. «И ДШК, и автомат, и АГС, "Утес", СПГ и минометы тоже. Всего понемногу», – говорит военнослужащий Сергей.

Военные предполагают: этот участок вражеские снайперы выбрали как полигон для учений. Профессиональнее действуют гранатометчики. Забрасывают окопы «ВОГами» – 40-миллиметровыми обломочными боеприпасами.

«Опасность этих осколков заключается в том, что реально не слышно, когда работает оружие противника. Можешь заниматься своей работой и не слышно выхода данного оружия. И просто, когда по тебе будет приход, уже тогда действуешь по ситуации», – рассказывает боец Эдуард.

На одну из таких провокаций военные на днях дали отпор. Поэтому, убеждены защитники, здесь стало относительно тихо. Иногда оккупанты напоминают о себе неприцельным огнем. Впрочем, украинские защитники на провокации не отвечают.