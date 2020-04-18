В Курахово неизвестные подожгли кладбище (Фото)

Из-за сжигания сухой травы и камыша злоумышленниками загорелось кладбище в Курахово (Донецкая обл.) в поселке Роя. В результате пожара, загорелись кресты и могилы на кладбище, передает KuMar.

«Начался пожар, горят кресты, могилы. Коммунальные службы вызвали спасателей. Большая просьба к местным жителям, не поджигайте сухую траву возле кладбищ и не складируйте мусор возле чужих могил в труднодоступных местах, куда не может добраться техника. Уважайте чужой труд и имейте уважение к человеческим могилам! Если кому-то известно о злоумышленниках, звоните на «102»"», – говорится в сообщении.