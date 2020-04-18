Открытые «границы»: В «ДНР» продезинфицировали более 500 транспортных средств

Представители незаконных вооруженных формирований проводят специальную обработку транспортных средств, которые пересекают неподконтрольный украинскому правительству участок границы с РФ и на «таможенных постах с ЛНР».

Как сообщает сегодня, 18 апреля, «МЧС ДНР», всего за сутки проведены дезинфекционные мероприятия и специальная обработка 542 транспортных средства: 79 легковых, 463 грузовых автомобилей.

Всего со 2 апреля проведены дезинфекционные мероприятия и специальная обработка 10383 транспортных средства: 1397 легковых, 8856 грузовых автомобилей и 130 автобусов.

Ранее сообщалось, что на временно неподконтрольной украинской власти части территории Донецкой области за последние сутки под наблюдение с подозрением на заболевание коронавирусом COVID-19 взяли 15 человек. В «ЛНР» зарегистрировали 21 случай заболевания коронавирусной инфекцией.

Напомним, что в «ЛНР» с 4 апреля из-за 4-х случаев заражения COVID-19 два города – Антрацит и Красный Луч (после переименования Хрустальный) – полностью изолированы, запрещены для въезда. Также с 17 апреля запретили передвижение в Первомайске всех видов личного транспорта без пропусков