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В «ЛНР»: Из Первомайска не выпускают медработников, работающих в соседних городах

18.04.20 11:43
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Из временно неподконтрольного украинскому правительству Первомайска (Луганская обл.), закрытого на въезд и выезд из COVID-19 не выпускают людей, несмотря на то, что для них оформлены спецпропуска, передает «Громадське радіо».

Речь идет о людях, которые прописаны в Первомайске, а работают – в медицинских учреждениях соседних городов. Также известны случаи, когда людей отправляют в неоплачиваемый отпуск.

Как сообщалось ранее, в «ЛНР» зарегистрировали 21 случай заболевания коронавирусной инфекцией.

Напомним, что в «ЛНР» с 4 апреля из-за 4-х случаев заражения COVID-19 два города – Антрацит и Красный Луч (после переименования Хрустальный) – полностью изолированы, запрещены для въезда. Также с 17 апреля запретили передвижение в Первомайске всех видов личного транспорта без пропусков

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