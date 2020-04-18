На Донетчине охрану общественного порядка на Пасху будут обеспечивать 1500 правоохранителей

В Донецкой области охрану общественного порядка на Пасху будут обеспечивать 1500 правоохранителей. Об этом сегодня, 18 апреля, сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

Непосредственно у культовых сооружений безопасность граждан будут обеспечивать около 700 полицейских. Будет увеличено количество патрулей на улицах и автодорогах региона. В охране общественного порядка задействованы сотрудники Нацполиции, военнослужащие Нацгвардии и курсанты ведущих вузов.

Для обеспечения общественного порядка и соблюдения гражданами карантинных ограничений в праздничные выходные правоохранители усилили меры безопасности.

В ночь с 18 на 19 апреля полицейские возьмут под круглосуточную охрану 276 храмов. Общественный порядок возле мест богослужений будут обеспечивать около 700 сотрудников полиции.

Полицейские будут проводить разъяснительную работу по соблюдению карантинных норм, в случае нарушения правил карантина, правоохранители будут привлекать к ответственности согласно действующему законодательству. Также обязанности соблюдения карантина касаются и священнослужителей.

К мерам по охране будет задействовано максимальное количество патрулей. На патрулирование населенных пунктов выйдут более 500 полицейских, 170 нацгвардейцев и около 100 курсантов из высших учебных заведений МВД.

Полиция просит с пониманием отнестись к принятым мерам, они направлены для сохранения Вашей жизни и здоровья.

«Обязательно надевайте защитные маски в общественных местах, имейте при себе документы, удостоверяющие личность, и соблюдайте дистанцию ​​между собой, которая достигает не менее 1,5 метра», – говорится в сообщении.

Напоминаем, что штраф за несоблюдение карантина составляет от 17 до 34 тысяч гривен.