Зубы еще никому не мешали: Асеев объяснил, почему четверо экс-членов НВФ отказались возвращаться по обмену

Журналист Станислав Асеев, вернувшийся в Украину в декабре в рамках обмена удерживаемыми лицами, объяснил, почему 16 апреля четверо экс-членов незаконных вооруженных формирований отказались возвращаться на временно неподконтрольную украинскому правительству территорию Донбасса. Об этом он написал в Facebook.

«Многие искренне удивляются, почему эти парни, которые воевали за "ЛНР", отказываются возвращаться в родную "республику". А между тем – удивляться нечему. В феврале 18-го меня перевели в 5-ю камеру "Изоляции", где на втором ярусе нар сидел бледный, как стена, Сережа Гармаш – один из тех, кто вернулся в "ДНР" по обмену. Сидел со спиленными напильником зубами. Правда, спилили их ему не в "Изоляции" (куда он попал после вскрытия вен), а на Боссе, где еще одна тюрьма у "республики". Позже к нам попадет его друг – Володя Бирюков, тоже "счастливо вернувшийся". Володя в Донецке узнал, что такое "тапик". Ну, а третий "враг народа" сидел в первой камере. Все – с обмена. Поэтому парень на видео и говорит – "мы в расчете". Зубы еще никому не мешали», – написал он.

Напомним, в рамках обмена пленными 16 апреля освобождены 20 украинских граждан, удерживавшихся на временно неподконтрольных украинским властям территориях Донбасса.