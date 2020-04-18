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В ДТП в Волновахе пострадал несовершеннолетний парень

18.04.20 20:15

В Волновахе (Донецкая обл.) 17-летний парень получил травмы различной тяжести в результате наезда на него легкового автомобиля. Об этом сегодня, 18 апреля, сообщает Волновахский отдел полиции Донецкой области.

16 апреля, около 22:00 часов вечера, в пгт. Владимировка Волновахского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и пешехода.

Водитель машины не заметил юношу, который, вероятно, переходил дорогу в неустановленном месте и, вследствие чего, совершил наезд на потерпевшего.

Мужчина сразу же вызвал скорую помощь, полицию и оставался с парнем до их приезда.

Сейчас оба участника ДТП находятся в больнице. Из-за перенесеного волнения водитель также нуждался в помощи медиков.

По факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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