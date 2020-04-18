На заброшенной базе отдыха на Донетчине нашли боеприпасы

Во время отработки Мангушского района (Донецкая обл.) правоохранители обнаружили минометные мины в заброшенной базе отдыха. 35 взрывоопасных предметов были обнаружены с помощью служебной собаки. Об этом сегодня, 18 апреля, сообщает Центральный отдел полиции Донецкой области.

Отмечается, что отработка была проведена на территории населенных пунктов вблизи Мариуполя – Мангуш, Урзуф, Юрьевка, Мелекино, Бабах-Тарама.

Во время комплексных мероприятий в Юрьевке полицейские обнаружили боеприпасы в неработающей базе отдыха. Схрон опасных предметов состоял из минометных мин, танковых боеприпасов и артиллерийских снарядов. Общее количество – 35 единиц.

Боеприпасы были обнаружены с помощью служебной собаки, которая указала правоохранителям на место.

По итогам проведенных мероприятий полицейские проверили более 100 транспортных средств и составили в отношении нарушителей 6 админпротоколов. Один из водителей был привлечен к ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Кроме того, выявлено два водителя, которые перевозили оружие и патроны. Оба злоумышленника сообщили, что нашли опасные предметы. Сейчас информацию проверяют следователи.

Также правоохранители обнаружили автомобиль, который находится в розыске и женщину, которая подозревается в наркопреступлении.

Профилактические отработки будут продолжаться дальше.