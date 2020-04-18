Донетчина: Спасатели осуществили санитарную обработку прилегающей территории 12 храмов (Фото)

Спасатели Донетчины продолжают участвовать в комплексной работе, направленной на противодействие распространению коронавирусной инфекции. Об этом сегодня, 18 апреля, сообщает Главное управление по чрезвычайным ситуациям Украины в Донецкой области.

Так, 17 апреля по обращению местных органов власти сотрудники 12-го Государственного пожарно-спасательного отряда провели санитарную обработку прилегающей территории 12 храмов, расположенных в Краматорске.

Отмечается, что во время работы бойцы ГСЧС придерживались всех санитарных норм и требований личной безопасности, работали в специальных защитных костюмах и средствах индивидуальной защиты глаз и органов дыхания.

«Спасатели Донетчины в очередной раз призывают граждан позаботиться о собственной безопасности! Соблюдайте требования карантина во время празднования Пасхи и не подвергайте опасности себя и окружающих! В торговых сетях города можно приобрести уже освященные пасхальные куличи, а трансляции богослужений из всех церквей будут транслировать на телевизионных каналах Украины. Празднуйте, пожалуйста, Пасху дома», – призывают спасатели.