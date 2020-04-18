НВФ дозировано выдают заложников, формируя обменный фонд, – правозащитница

Члены незаконных вооруженных формирований дозировано выдают заложников, формируя обменный фонд. Об этом в эфире «Громадського радіо». сообщила с исполнительной директором Восточной правозащитной группы Вера Ястребова.

«Процесс согласования списков очень ангажированным со стороны боевиков. Украина предлагает по максимуму, они же дозировано делают заложников, так как имеют определенный алгоритм процесса, выпустили – обменяли», – сказала Ястребова.

По ее информации с начала 2020 года на неподконтрольных территориях задержали 32 человека, которым инкриминируют так называемый шпионаж и так называемую государственную измену. «Это говорит о том, что он намерены наращивать обменный фонд», – пояснила она.

«Мы можем наблюдать, что обмены проходят с определенной регулярностью. Надеюсь, что обмены будут продолжаться и как можно больше людей будет освобождено до того, как установят полный контроль за этими территориями», – поясняет она.

При этом она подчеркнула, что на самом деле на неподконтрольной территории задержанных более 32. «Я не говорю о тех, кого задержали за кражу, разбой или убийство. Мы сознательно говорим только о той категории лиц, которые обвиняются в шпионаже, государственной измене. Это полная профанация, потому что нет ни суда, ни органов досудебного расследования легитимных, нет защиты у людей. Это полный правовой нигилизм, который угрожает людям попасть за решетку просто так – по доносу, из-за капризов определенных карательных органов», – резюмировала она.

Напомним, в рамках обмена пленными 16 апреля освобождены 20 украинских граждан, которых удерживали на временно неподконтрольных украинским властям территориях Донбасса.