Духи с ароматом «административной ответственности»: На Луганщине задержали контрабанду (Фото)

Житель Первомайского (Марковский р-н, Луганская обл.) сообщил участковому инспектору, что недалеко от государственной границы находится подозрительный легковой автомобиль. Об этом сегодня, 18 апреля, сообщает Госпогранслужба Украины.

Проверяя информацию пограничники отдела «Меловое» в лесополосе обнаружили «NISSAN» и прицеп без номеров. В автомобиле наряд обнаружил около 100 ящиков с парфюмерией. Кроме того, у машины находился «охранник», который за вознаграждение в 500 гривен следил за «ароматом Франции».

Впоследствии, к месту происшествия подъехал других гражданин и во время беседы с пограничниками рассказал, что за денежное вознаграждение он перевез указанный товар из Киева в Марковку без документов.

Двоих «парфюмеров» пограничники привлекли к административной ответственности за нарушение пограничного режима и вместе с грузом передали компетентным органам.