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На Луганщине выписали из больницы первых выздоровевших от коронавируса

18.04.20 15:15
Фото: пресс-служба Луганской областной администрации
Фото: пресс-служба Луганской областной администрации

Из Рубежанской центральной городской больницы был выписан первый заболевший в области, житель Рубежного Александр Романовский. Об этом сегодня, 18 апреля, сообщает пресс-служба Луганской областной администрации.

Также выздоровела женщина из Рубежного и мужчина, который постоянно проживает на временно неподконтрольной Украине территории Луганской области.

Они все время находились под медико-санитарным надзором, им был предоставлен полный курс лечения.

Как сообщалось ранее, в Луганской области 17 апреля лабораторно подтверждены 5 новых случаев заболевания COVID-19.

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