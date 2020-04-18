RU
Все новости

НВФ обстреляли Крымское: Ранен украинский военный

18.04.20 16:38
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Сегодня, 18 апреля, незаконные вооруженные формирования обстреляли позиции подразделений Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Так, против украинских защитников населенного пункта Крымское НВФ применили гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Эвакуационной техникой он доставлен в военно-медицинское учреждение, где ему оперативно была предоставлена надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья – средней тяжести.

«Такие действия российских оккупантов без ответа не остались – военнослужащие Вооруженных Сил Украины дали врагу достойный отпор. Потери противника уточняются», – говорится в сообщении.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк