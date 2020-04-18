НВФ обстреляли Крымское: Ранен украинский военный

Сегодня, 18 апреля, незаконные вооруженные формирования обстреляли позиции подразделений Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Так, против украинских защитников населенного пункта Крымское НВФ применили гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Эвакуационной техникой он доставлен в военно-медицинское учреждение, где ему оперативно была предоставлена надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья – средней тяжести.

«Такие действия российских оккупантов без ответа не остались – военнослужащие Вооруженных Сил Украины дали врагу достойный отпор. Потери противника уточняются», – говорится в сообщении.