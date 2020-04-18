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COVID-19 в «ДНР»: Госпитализированы еще 10 человек

18.04.20 16:09
Экспресс-тесты / Фото пресс-службы ДТЭК
Экспресс-тесты / Фото пресс-службы ДТЭК

По данным на сегодня,18 апреля, в «ДНР» зарегистрировано и подтверждено 36 случаев инфекции COVID-19, сообщает «минздрав».

Также уточняется, что на данный момент летальных случаев не было, с выздоровлением выписаны 2 человека, на лечении находятся 34 человека.

За сутки подтверждено 4 новых случая COVID-19. Взяты под наблюдение 13 человек, 10 госпитализированы, 2 самоизолированы на дому, 1 переведен в другое лечебное учреждение.

Всего под наблюдением в условиях стационарных отделений находится 261 человек, 8 564 человека находятся на самоизоляции на дому. Всего под наблюдением 8 825 человек.

Выписаны из отделений с полным выздоровлением от ОРВИ и дважды отрицательными результатами на COVID-19 58 человек.

Как сообщалось ранее, 17 апреля в «ДНР» подтвердили 4 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

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