COVID-19 в «ДНР»: Госпитализированы еще 10 человек

По данным на сегодня,18 апреля, в «ДНР» зарегистрировано и подтверждено 36 случаев инфекции COVID-19, сообщает «минздрав».

Также уточняется, что на данный момент летальных случаев не было, с выздоровлением выписаны 2 человека, на лечении находятся 34 человека.

За сутки подтверждено 4 новых случая COVID-19. Взяты под наблюдение 13 человек, 10 госпитализированы, 2 самоизолированы на дому, 1 переведен в другое лечебное учреждение.

Всего под наблюдением в условиях стационарных отделений находится 261 человек, 8 564 человека находятся на самоизоляции на дому. Всего под наблюдением 8 825 человек.

Выписаны из отделений с полным выздоровлением от ОРВИ и дважды отрицательными результатами на COVID-19 58 человек.

Как сообщалось ранее, 17 апреля в «ДНР» подтвердили 4 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.