В Донецкой области подтвержден еще один случай коронавирусной болезни

Мариупольская ПЦР-лаборатория выдала положительный результат на наличие COVID-19 57-летней жительнице Мариуполя. Об этом сегодня, 18 апреля, в Тelegram сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

По его словам, пути инфицирования и круг ее контактных лиц устанавливаются.

На сегодняшний день это 15-й лабораторно подтвержденный случай коронавирусной болезни в Донецкой области с начала объявления карантина. Из них 1 случай завершился летальным исходом, 8 пациентов выздоровели, остальные продолжают лечение.

Как сообщалось ранее, в Украине по данным на 9:30 сегодня, 18 апреля, подтверждено 5106 случаев COVID-19.