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COVID-19: В «ДНР» продлили карантин

18.04.20 17:06
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ДНР» продлили ограничительные мероприятия в связи с коронавирусом до 30 апреля, сообщают местные интернет-ресурсы.

А частности, продлен режим самоизоляции жителей старше 65 лет. Также приостановлено право на льготный проезд в общественном транспорте.

Уточняется, что данное правило распространяется на всех лиц указанного возраста за исключением руководителей и работников предприятий, организаций, учреждений и государственных органов, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, для работников здравоохранения и ряда других лиц.

Кроме того, введен запрет на пребывание в общественных местах лиц, не достигших 14-летнего возраста, без сопровождения одного из родителей или опекуна.

Также продолжен масочный режим.

Как сообщалось ранее, в «ДНР» 27 марта ввели ряд ограничений в связи с коронавирусом. Их действие заканчивалось 18 апреля.

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