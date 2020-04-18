Коронавирус в Украине: Чем отличаются экспресс-тесты от Фонда Рината Ахметова

Фонд Рината Ахметова передал украинским медикам 300 тыс. экспресс-тестов для выявления коронавируса. В настоящее время они поступают в государственные больницы в регионах, а сами врачи отмечают их высокое качество. Об этом сегодня, 18 апреля, сообщает пресс-служба Фонда.

Президент ассоциации врачей-анестезиологов, доктор медицинских наук Сергей Дубров назвал преимущества такого тестирования:

применение метода диагностики по антителам-иммуноглобулинам, что выделяет эти экспресс-тесты на фоне прочих;

высокая эффективность и чувствительность экспресс-тестов, которые передает медикам Фонд, достигает 87%, а специфичность – 99%. Это позволяет максимально точно подтвердить или опровергнуть диагноз COVID-19;

простой и понятный процесс диагностирования. Врачу достаточно 10 микролитров образца крови из вены разместить на экспресс-тесте, после чего добавить 2-3 капли буферного раствора. Кроме крови может также использоваться сыворотка или плазма;

оперативность – результаты экспресс-тестирования будут известны через 15 минут. На их интерпретацию врачу отводится не более получаса. В противном случае результат считается недействительным и тест необходимо делать заново.;

покажут и подскажут – в экспресс-тесты включен внутренний процедурный контроль. Проявление специальной полосы в контрольной зоне теста говорит о достаточном количестве исследуемого образца крови, сыворотки или плазмы. А также о том, что не нарушены соответствующие процедурные методы тестирования.

«Эти тесты высокоэффективны, они не такие, как те, из-за которых был шум в Испании. Там был другой метод диагностики – по антигенам. В этих тестах – по антителам-иммуноглобулинам, и у них очень высокая чувствительность. Они помогут правильно сортировать пациентов при госпитализации и тем самым уменьшить количество внутригоспитальных заражений. 300 тыс. тестов от Фонда Рината Ахметова – это колоссальная помощь Украине», – отмечает Сергей Дубров.