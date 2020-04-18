В МОЗ рассказали о возможности передачи COVID-19 через пищу

Для предприятий общественного питания, которые продолжают работать в режиме доставки, очень важно уменьшить риск заражения поверхностей и упаковочных материалов. Об этом сообщается Центр общественного здоровья Украины.

Средства индивидуальной защиты (СИЗ), в том числе маски и перчатки, могут быть эффективными для уменьшения распространения вирусов, но только при условии их правильного использования.

В пищевой отрасли также необходимо ввести режим физического дистанцирования и строгие гигиенические и санитарные мероприятия, а также обеспечить мытье и обеззараживание рук на каждом этапе приготовления, упаковки и сбыта продуктов питания.

COVID-19 является респираторным заболеванием, которое передается через контакт человека с человеком и через прямой контакт, когда инфицированный человек кашляет или чихает.

Пока нет никаких доказательств того, что вирусы, вызывающие респираторные заболевания, передаются через пищу.

Поскольку дыхательные капли слишком тяжелые, чтобы циркулировать в воздухе, они приземляются на предметы и поверхности, которые окружают зараженного человека.

Человек может заразиться, коснувшись загрязненной поверхности, предмета или руки инфицированного человека, а затем прикоснувшись собственного рта, носа или глаз. Это может произойти, например, при прикосновениях к ручкам дверей или пожатии рук, а затем прикосновения к лицу после этого.

COVID-19 может сохранять жизнеспособность до 72 часов на пластике и нержавеющей стали, до четырех часов в меди и до 24 часов на картоне. Исследования проводились в лабораторных условиях (контролируемая относительная влажность и температура) и их следует осторожно трактовать в реальной среде.