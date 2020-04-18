В Луганской области диагноз COVID-19 подтвердился еще у 15 человек. Об этом сегодня, 18 апреля, на своей странице в Facebook написал глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай.

«Проверка всех больных пневмонией и контактных с уже больными дала неутешительные результаты. + 15 больных. Северодонецк, Старобельск, Беловодск. В целом 24 больных в Луганской области», – написал он.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Луганской области возросло до 24.

Эти данные еще не вошли в общую статистику Министерства здравоохранения.

Как сообщалось ранее, в Украине по данным на 9:30 сегодня, 18 апреля, подтверждено 5106 случаев COVID-19.