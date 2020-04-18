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Количество безработных за время карантина выросло на 30% – Служба занятости

18.04.20 23:44
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Украине уже зарегистрировано до 400 тыс. безработных граждан. Об этом сообщает Государственный центр занятости.

Только за время ограничительных мер из-за коронавируса количество людей, потерявших работу, выросло на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Помощь по безработице получают свыше 340 тыс. человек», – сказала начальник управления предоставления услуг населению Государственного центра занятости Инна Бондини.

Минимальное пособие по безработице на время карантина увеличено до 1 тыс. грн, напомнили в Госслужбе занятости.

«Каждый пятый на учете службы даже в условиях карантина находит работу», – добавила Бондини.

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