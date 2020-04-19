Коронавирус: В Донецкой области – два случая выздоровления и новый случай заболевания

В Донецкой области в результате ПЦР-исследования установлены два случая выздоровления и один новый случай заболевания коронавирусной болезнью. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

По его словам, выздоровели две женщины – 95-летняя пациентка из Мариуполя и 78-летняя – из Дружковки.

А наличие COVID-19 подтверждено у 59-летней жительницы Мариуполя – жены ранее обнаруженного больного коронавирусной болезнью. «По информации медиков, состояние ее здоровья удовлетворительное», – уточнил глава области.

Таким образом, в области уже 16 случаев СOVID-19 лабораторно подтвержденных с начала объявления карантина.

Из них 1 летальный, 10 завершились выздоровлением, 5 пациентов продолжают лечение.

«Призываю всех жителей Донетчины заботиться о своем здоровье и безопасности окружающих, соблюдать правила карантина и не выходить из дома без крайней необходимости», – резюмировал Павел Кириленко.