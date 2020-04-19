Абитуриентам из неподконтрольного Донбасса теперь проще стать студентами вузов Украины

Абитуриентам из временно неподконтрольных украинской власти территорий Донбасса и аннексированного Крыма стало проще стать студентами украинских вузов. Об этом сообщает Офис омбудсмена Украины.

«7 апреля уполномоченный ВРУ по правам человека Людмила Денисова обратилась к врио министра образования и науки Украины Любомире Мандзий о необходимости обеспечения принципа доступности образования для каждого гражданина, задекларированного в Основном Законе Украины, путем расширения перечня городов, в которых функционируют образовательные центры "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина". Министерство образования и науки Украины оперативно отреагировало и уже 15 апреля на их официальном сайте появилась информация об объединении образовательных центров», – говорится в сообщении.

Так, в МОН сообщили, что образовательные центры «Крым-Украина» и «Донбасс-Украина» будут работать в каждом заведении, где в прошлом году работал хотя бы один из них. Дополнительно в 2020 году центры также будут работать в некоторых заведениях Львова, Днепра, Сум, Харькова, Ужгорода и Ровно.

В целом количество уполномоченных вузов, которые принадлежат к сфере управления МОН, в этом году расширено до 77. «Поступающие и из Крыма, и из Донбасса могут поступать в любой из этих 77 заведений без сдачи ВНО», – сообщили в Офисе омбудсмена.

Это предусмотрено приказом МОН от 13 марта №394 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Украины от 14 июня 2016 года № 667 "Об утверждении Перечня уполномоченных высших учебных заведений"». Ознакомиться с приказом можно по ссылке https://bit.ly/3eDHU2u

Напомним, ранее Денисова заявляла, что из-за карантина дети из неподконтрольного Донбасса не смогут участвовать во вступительной кампании в вузы Украины.