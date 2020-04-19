Переселенцы на Донетчине: Сколько и где зарегистрировано больше всего

В Донецкой области по состоянию на 16 апреля официально зарегистрировано 511 тыс. 237 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
«По состоянию на 16.04.2020 на территории Донецкой области учтено 434 291 семья и 511 250 лиц, перемещенных с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции», – говорится в сообщении.
Из них:
- лица трудоспособного возраста – 115 196;
- дети – 62 954;
- лица с инвалидностью – 17 820;
- пенсионеры – 315 280.
Больше всего зарегистрировано ВПЛ в Мариуполе – 98 955 человек. Далее ТОП-10 городов и районов, где зафиксировано наибольшее число переселенцев, продолжают:
- Волновахский район – 54 284;
- Краматорск – 48 870;
- Славянск – 41 232;
- Лиман – 23 690;
- Константиновка – 23 802;
- Марьинский район – 21 355;
- Бахмут – 19 378;
- Селидово – 16 730;
- Мирноград – 16659.
Напомним, по состоянию на 9 апреля, в Донецкой области официально было зарегистрировано 511 тыс. 237 ВПЛ.
По материалам Донецкой областной военно-гражданской администрации