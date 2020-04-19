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Переселенцы на Донетчине: Сколько и где зарегистрировано больше всего

19.04.20 15:46
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Донецкой области по состоянию на 16 апреля официально зарегистрировано 511 тыс. 237 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

«По состоянию на 16.04.2020 на территории Донецкой области учтено 434 291 семья и 511 250 лиц, перемещенных с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции», – говорится в сообщении.

Из них:

  • лица трудоспособного возраста – 115 196;
  • дети – 62 954;
  • лица с инвалидностью – 17 820;
  • пенсионеры – 315 280.

Больше всего зарегистрировано ВПЛ в Мариуполе – 98 955 человек. Далее ТОП-10 городов и районов, где зафиксировано наибольшее число переселенцев, продолжают:

  • Волновахский район – 54 284;
  • Краматорск – 48 870;
  • Славянск – 41 232;
  • Лиман – 23 690;
  • Константиновка – 23 802;
  • Марьинский район – 21 355;
  • Бахмут – 19 378;
  • Селидово – 16 730;
  • Мирноград – 16659.

Напомним, по состоянию на 9 апреля, в Донецкой области официально было зарегистрировано 511 тыс. 237 ВПЛ.

По материалам Донецкой областной военно-гражданской администрации

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