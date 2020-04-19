Как и в «ДНР»: Пасечник отменил в «ЛНР» парад 9 мая

В «ЛНР» из-за пандемии коронавируса отменен парад 9 мая, посвященный ко Дню Победы. Об этом вечером 18 апреля заявил «глава ЛНР» Леонид Пасечник.

«В этом году запланированные масштабные празднества по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне поставил под угрозу невидимый, но крайне опасный враг – коронавирус. Риски распространения смертоносного вируса чрезвычайно высоки, и мы не имеем права рисковать здоровьем наших граждан, а тем более здоровьем и жизнью уважаемых ветеранов», – сказал Пасечник.

Учитывая ситуацию, в «ЛНР» проведение парада и всех массовых мероприятий, приуроченных ко дню Победы, перенесли «на более поздний срок». «И как только угроза отступит, обязательно проведем все запланированные мероприятия в нынешнем году. И сделаем это в один день с Россией», – подчеркнул «глава ЛНР».

Напомним, что ранее о проведения парада 9 мая отказалась Россия, а затем – «ДНР».