Сводка из зоны ООС за 18 апреля: Версии сторон конфликта

За предыдущие сутки, 18 апреля, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации осуществили 5 обстрелов позиций Объединенных сил с применением запрещенных Минскими договоренностями оружия. Вследствие обстрелов вчера трое украинских защитников получили ранения. Об этом сегодня, 19 апреля, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Свою активность противник вчера проявлял преимущественно в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», где зафиксировано 4 обстрела:

по украинским подразделениям вблизи Луганского из минометов калибра 120 мм и 82 мм противник выпустил 11 мин;

защитников Майского обстреляли из 82 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Крымского противник применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, а также вооружения боевых машин пехоты;

на Приазовье открывали огонь против защитников Лебединского из автоматических станковых гранатометов и пулеметов крупного калибра.

«По данным разведки Объединенных сил, 18 апреля наши подразделения ранили по меньшей мере одного российского наемника», – говорится в сообщении.

За текущие сутки потерь среди украинских военных нет. Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

В «ДНР» уверяют, что вчера был обстрел на севере Горловки, в результате чего повреждена линия электропередачи в поселке Байрак. «В результате обстрела перебита резервная линия электропередачи 110 кВ, также зафиксированы повреждения пяти опор ЛЭП в поселке Байрак», – отметил представитель «ДНР» в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня (СЦКК). Гражданское население не пострадало.

На момент публикации материала в «ЛНР» не озвучили свое видение ситуации на линии фронта.