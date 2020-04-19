Сивохо рассказал, как сейчас работает Национальная платформа примирения и единства

Национальная платформа примирения и единства (НППЕ) уже создана и сейчас продолжает работать. Об этом рассказал лидер команды НППЕ, экс-советник секретаря СНБО Украины Сергея Сивохо.

Он отметил, что его прежняя должность внештатного советника секретаря СНБО никак не влияла на процесс создания Платформы, «потому что это не государственная, а общественная инициатива». «Мы неправительственная общественная организация, не какой-то официально зарегистрированный орган, не орган государственного управления. Мы – инициатива, которая собирает всех людей, которые "за мир". И вместе будем принимать решение, как нам лучше зарегистрироваться, если это будет нужно. Может быть, хватит того состояния, в котором мы находимся сейчас», – пояснил Сивохо.

«Мы продолжаем общаться, набирать опыт, обрастать связями. Мы сейчас заключаем меморандумы с различными организациями, которые пытаемся собрать всех в одну агломерацию, которая будет работать по тем направлениям, которые мы для себя наметили», – продолжил он.

Участники Платформы продолжают изучать международный опыт разрешения конфликтных ситуаций. «Это не значит, что мы его берем целиком, как за какое-то лекало или шаблон. Мы выбираем то, что подходит к нашей ситуации. Потому что наша ситуация – уникальна. Вообще, конечно, каждый конфликт по-своему уникален. Есть похожие. Но у нас совершенно новый вид конфликта, который требует особого подхода. Мы сейчас пытаемся привлекать лучших международных экспертов, оговаривать все обстоятельства, в которых мы оказались, чтобы выработать наиболее удачную политику», – отметил лидер НППЕ.

Сивохо напомнил, что в рамках деятельности НППЕ будут создаваться дискуссионные площадки, в том числе, с участием жителей неподконтрольной украинской власти части Донбасса. «Какие площадки общения нам важны? Между простыми людьми, объединенными по профессиональному признаку, или по признаку какого-то общественного положения…То есть, это могут быть студенты, которые будут общаться со студентами, медики, предприниматели… У нас есть такое направление как "Мирный хаб". Место, где все должны общаться со всеми. Этот хаб будет и виртуальный, и реальный. Как он будет выглядеть виртуально – это понятно. Это будет виртуальная площадка. А как он будет выглядеть в реальности – сейчас это все прорабатывается. Нужно учесть все вопросы безопасности, вопросы, которые связаны с некими социальными аспектами. Вот сейчас это все прорабатывается, в том числе и с привлечением экспертов, которые занимались такими хабами по всему миру. Потому что мы прекрасно знаем, что такие хабы есть и на Кипре, и в Северной Ирландии, и на территории бывшей Югославии. Есть люди, которые занимались этим. Что важно? Практически во всех этих местах инициатива шла всегда снизу, от народа. Это не были какие-то назначенные сверху люди, мол, вот вам место – общайтесь. Нет. Все это исходило от людей, и это важно. Поэтому мы настаиваем именно на таком методе существования», – детализировал Сивохо.

Напомним, что 12 марта в Киеве прошла презентация «Национальной Платформы примирения и единства». Ее участники заявили, что НППЕ призвана объединить профессионалов из всех спектров жизни для восстановления мира в Украине и урегулирования конфликта на Донбассе. Планируется взаимодействовать с общественными организациями, представляющими неподконтрольные Украине территории Донецкой и Луганской областей.

В ходе презентации ветераны батальона «Азов» выразили возмущение спичами докладчиков и устроили потасовку. Часть участников инцидента были задержаны полицией, им избрана мера пресечения. Национальный корпус направил в Службу безопасности Украины (СБУ) сообщение по поводу советника секретаря СНБО Сергея Сивохо, обвинив его в госизмене.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Украина»