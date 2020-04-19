COVID-19: В Украине подтверждено 5 449 случаев

В Украине по состоянию на сегодня, 19 апреля, подтверждено 5 449 случаев COVID-19. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

Всего в Украине исследовано 57 111 проб на новую коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Как отмечается, в течение 18 апреля получено 343 уведомления о новых подтвержденных случаях.

В целом случаи подтверждены:

Винницкая обл. – 330 случаев (18 выздоровели);

Волынская обл. – 150 случаев (12 выздоровели);

Днепропетровская обл. – 110 случаев (9 выздоровели);

Донецкая обл. – 16 случаев (6 выздоровели);

Житомирская обл. – 211 случаев (1 выздоровел);

Закарпатская обл. – 182 случая (16 выздоровели);

Запорожская обл. – 131 случай (15 выздоровели);

Ивано-Франковская область – 480 случаев (27 выздоровели);

город Киев – 801 случай (33 выздоровели);

Киевская обл. – 304 случая (22 выздоровели);

Кировоградская обл. – 245 случаев (17 выздоровели);

Львовская обл. – 245 случаев (19 выздоровели);

Луганская обл. – 24 случая (3 выздоровели);

Николаевская обл. – 37 случаев;

Одесская обл. – 112 случаев;

Полтавская обл. – 61 случай (10 выздоровели);

Ровенская обл. – 308 случаев (21 выздоровел);

Сумская обл. – 83 случая (10 выздоровели);

Тернопольская обл. – 390 случаев (34 выздоровели);

Харьковская обл. – 67 случаев (2 выздоровели);

Херсонская обл. – 63 случая (7 выздоровели);

Хмельницкая обл. – 47 случаев (5 выздоровели);

Черкасская обл. – 151 случай (28 выздоровели);

Черновицкая обл. – 889 случаев (29 выздоровели);

Черниговская обл. – 12 случаев (3 выздоровели).

На амбулаторном лечении находятся 3 617 пациентов, из них 273 ребенка. Всего госпитализированы 1 832 человека, из них 85 детей.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умер 141 человек, из них 75 мужчин и 66 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

В целом 347 человек уже выздоровели, из них 14 детей, – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Как сообщалось ранее, 18 апреля в Украине подтверждено 5 106 случаев COVID-19.