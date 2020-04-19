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В Марьинке нашли тайник с боеприпасами и миной (Видео)

19.04.20 11:12
Военные обнаружили тайник / Фото Госпогранслужбы Украины
Военные обнаружили тайник / Фото Госпогранслужбы Украины

В канун Пасхи в прифронтовой Марьинке (Донецкая обл.) военные и правоохранители обнаружили тайник с выстрелами для гранатометов, патронами для автоматов и миной. Об этом сегодня, 19 апреля, сообщает Госпогранслужба Украины.

Тайник находился в нежилом доме. «При осмотре обнаружили 4 выстрела к гранатомету РПГ-7 и 1 выстрел к гранатомету СПГ-9, мину МОН-50 и 2 ящика (2160 шт.) патронов калибра 5,45 мм», – уточняют пограничники.

Обнаруженные боеприпасы переданы в Марьинский отдел Национальной полиции. По данному факту направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 263 УК Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».

Сейчас правоохранители изучают, кто и с какой целью оставил тайник.

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