«Картинка очень плачевная»: Вице-премьер рассказал о ситуации с коронавирусом в «Л-ДНР» и Крыму

В «ДНР» и «ЛНР» скрывают реальную информацию об эпидемии коронавируса. Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, передает «Сегодня.ua».

«Нам известно, что они скрывают реальную картину на временно оккупированных территориях. Нам известно, что у них уже болеет, в том числе, и военный контингент. Они привозят туда врачей-инфекционистов из РФ. Естественно, в первую очередь, у них задача обеспечивать нераспространение коронавируса в войсках», – сказал он.

По словам министра, на сегодня в «Л-ДНР» повышенная статистика больных пневмонией. «Они вводят ограничительные меры. К примеру, под видом борьбы с коронавирусом пытаются ограничить приезд представителей СММ ОБСЕ, Международного Красного Креста. Картинка у них очень плачевная», – добавил Резников.

Также он рассказал о ситуации в аннексированном Крыму. «Они запрашивают тесты в РФ, но они понимают, что на территории оккупированного Крыма одним из источников распространения вируса являются визитеры из РФ, где тоже статистика нелицеприятная, и они перестали это скрывать. СМИ РФ уже показывают правду. Вы наверняка видели эти фото очередей "скорых". По нашей информации, в оккупированном Крыму происходят акты вандализма по отношению к автомобилям не на крымских номерах. То есть, это визитеры, которых крымчане не хотят видеть, так как понимают, что они потенциальные источники распространения вируса», – сказал вице-премьер-министр.