Без нарушений: В 121 храме Луганщины прошли пасхальные богослужения (Фото)

В Луганской области богослужения в храмах прошли без нарушений. Об этом сегодня, 19 апреля, сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

Так, на территории Луганской области в ночь с 18 на 19 апреля в 121 храме состоялись богослужения по случаю празднования Пасхи.

Публичную безопасность и порядок обеспечивали более 1000 полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины. «Задачей правоохранителей, прежде всего, было проведение профилактической работы по неукоснительному соблюдению всех карантинных ограничений», – говорится в сообщении.

Фото: Полиция Луганской области

Также в полиции призвали граждан не пренебрегать установленными запретами, воздержаться от посещения кладбищ и оставаться дома.

Напомним, согласно правил карантина, при пасхальных богослужениях в самих хамах могут присутствовать только те лица, кто обеспечивают службу, – максимум 10 человек. Прихожане должны посещать храм после службы – максимум по 2 человека в больших храмах, и по одному – в малых. Все должны находиться в защитных масках и соблюдать дистанцию.

Как сообщалось ранее, в Святогорской Свято-Успенской Лавре (Святогорск, Донецкая обл.) пасхальные богослужения прошли с нарушением карантинных мер.