Без масок и дистанции: Пасха в Святогорской Лавре прошла с нарушением карантинных мер (Фото, видео)

В Святогорской Свято-Успенской Лавре (Святогорск, Донецкая обл.) пасхальные богослужения прошли с нарушением карантинных мер, передают «Донецкие новости».

Так, пасхальное богослужение состоялось в ночь на 19 апреля. На всенощной в Свято-Успенском соборе первоначально присутствовало около 10 человек – как священнослужители, так и прихожане. Все они были без защитных масок, дистанция между людьми не соблюдалась.

При дальнейших обрядах отмечалось еще большее скопление людей.

А в Крестном ходу участвовали более сотни человек – среди них много детей и пожилых граждан, которые находятся в группе риска по заболеваемости коронавирусом. Только единицы из прихожан были в защитных масках.

Празднование продолжилось в храме – с жесточайшим нарушением карантинных мер. Даже те прихожане, которые имели при себе защитные маски, в храме сняли их.

Закончилось празднование на улице окроплением пасхальных корзин верующих.

Как сообщалось ранее, согласно правил карантина, при пасхальных богослужениях в самих хамах могут присутствовать только те лица, кто обеспечивают службу, – максимум 10 человек. Прихожане должны посещать храм после службы – максимум по 2 человека в больших храмах, и по одному – в малых. Все должны находиться в защитных масках и соблюдать дистанцию.