Разница колоссальная: Как отмечают Пасху в церквях прифронтовой Марьинки (Фото)

В прифронтовой Марьинке (Донецкая обл.) сегодня, 19 апреля, верующие посещают церкви для празднования Пасхи. Люди стараются придерживаться карантинных правил – все в защитных масках, в большинстве случаев соблюдают дистанцию. Большого скопления людей не наблюдается, на входах дежурит полиция.

«Оно то конечно судить еще рано. Но. 5 церквей УПЦ МП всенощная и начало свячения на 4+. В масках, дистанция. Взгляды злые, есть такое. Но толпы нет. Пока все контролируем», – написал в Facebook начальник Патрульной полиции Марьинки Михаил Вершинин.

«В сравнении с прошлыми годами – разница колоссальная», – отметил он относительно массовости мероприятия.

Он опубликовал соответствующие фото.

Напомним, празднование Пасхи в Святогорской Свято-Успенской Лавре прошли с нарушением карантинных мер.

Как сообщалось ранее, согласно правил карантина, при пасхальных богослужениях в самих хамах могут присутствовать только те лица, кто обеспечивают службу, – максимум 10 человек. Прихожане должны посещать храм после службы – максимум по 2 человека в больших храмах, и по одному – в малых. Все должны находиться в защитных масках и соблюдать дистанцию.