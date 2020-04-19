В «ЛНР»: В ОБСЕ подтвердили, что из закрытого на карантин Первомайска не выпускают людей

В «ЛНР» из изолированного на карантин города Первомайска не выпускают местных жителей. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, опубликованном 18 апреля.

В частности, в Первомайске «застряла» женщина, проживающая в ином поселке, она не может выехать ни домой, ни посетить своего мужа в поселке Ирмино.

«В Первомайске (неподконтрольный правительству, 58 км к западу от Луганска) женщина (40–49 лет) рассказала наблюдателям, что проживает в н. п. Золотое-5 (Михайловка; неподконтрольный правительству, 61 км к северо-западу от Луганска) и ей не удалость навестить своего мужа в н. п. Ирмино (неподконтрольный правительству, 54 км к западу от Луганска), поскольку она не смогла получить разрешение на пересечение недавно установленного блокпоста на восточной окраине Первомайска», – говорится в отчете.

Напомним, что в «ЛНР» с 4 апреля из-за 4-х случаев заражения COVID-19 два города – Антрацит и Красный Луч (после переименования Хрустальный) – полностью изолированы, запрещены для въезда. Также с 17 апреля запретили передвижение в/из Первомайска, примыкающего к Антрациту.