В Украине насчитывается 170 мест компактного проживания переселенцев (Карта)

В Украине почти 7 тысяч переселенцев проживают в местах компактного проживания (МКП). Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Так, Министерством ежеквартально осуществляется сбор и анализ информации о МКП внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) по различным параметрам, в частности:

потребностей ВПЛ, которые в них проживают (по типу здания и формы собственности);

статуса МКП (работает или нет, когда открылся первый раз, или закрывался, приезд/выезд ВПЛ за последние 3 месяца);

демографических характеристик (общее количество мест в центре, количество в нем ВПЛ, в том числе несовершеннолетних и лиц пожилого возраста);

долгов и риска выселения;

жилищных условиях (наличие кухонь, ванных комнат, гардеробных);

случаев конфликтов между ВПЛ и местным населением и т.д.

«По данным областных государственных администраций, по состоянию на 1 апреля 2020 года в Украине насчитывается 170 МКП с общим количеством 13 078 мест, где проживает 6 960 ВПЛ, из них 1 653 несовершеннолетних и 2 014 пожилых людей», – говорится в сообщении.

Как отмечается, наиболее населенными видами МКП, в которых проживают ВПЛ, являются модульные городки, общежития, санатории и пансионаты.

С полным перечнем МКП и их характеристиками можно ознакомиться по ссылке.

Как сообщалось, в Донецкой области созданы 42 МКП переселенцев, где на начало декабря 2019 года проживало более 2,4 тыс. чел.

Напомним, у модульных городков, которые строились для переселенцев в начале вооруженного конфликта на Донбассе как временное жилье, истек срок эксплуатации.

Также сообщалось, что в Украине презентовали дорожную карту по обеспечению постоянным жильем переселенцев, находящихся в местах их компактного проживания.